Йошкар-Ола, 18 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Йошкар-Олы по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей») и ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

По данным следствия, в феврале текущего года в одном из баров Йошкар-Олы был обнаружен мужчина, ранее объявленный в федеральный розыск. Его доставили в отдел полиции. Задержанный был пьян и высказывал в адрес полицейского нецензурные оскорбления, унижающие честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов.

По решение суда задержанный был отпущен, но в дальнейшем не явился вовремя в уголовно-исполнительную инспекцию, после чего мужчину вновь объявили в федеральный розыск. В апреле полицейские нашли его в ресторане в Йошкар-Оле, однако в отделении полиции он проехать отказался и ударил одного из полицейских по лицу. Сотрудник МВД получил легкий вред здоровью — сотрясение головного мозга и гематому.

По уголовному делу были проведены лингвистическая и две судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Москве сотрудники полиции жестко задержали женщину в МФЦ, который расположен на улице Куусинена на севере Москвы. Полицию вызвали из-за того, что женщина отказывалась надевать средства индивидуальной защиты. На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.

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