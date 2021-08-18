Баку, 18 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Азербайджанская госкомпания SOCAR и транснациональная нефтегазовая компания BP начали бурить первую разведочную скважину на мелководье у Апшеронского архипелага, расположенного возле побережья Азербайджана в Каспийском море. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба BP Azerbaijan.

Gazprom.ru Буровая на шельфе

«Планируется, что скважина достигнет общей глубины до 2424 метров, что, как ожидается, займет около двух с половиной месяцев. Затем данные скважины будут проанализированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на месте бурения была установлена модернизированная самоподъёмная плавучая буровая установка Satti, принадлежащая госкомпании Казахстана «КазМунайГаз».

»Это демонстрация развития сотрудничества между компаниями стран каспийского региона. Я уверен, что SOCAR, BP Azerbaijan и «КазМунайГаз» продолжит успешно сотрудничать по проектам в Каспийском море», — цитирует пресс-служба главу SOCAR Ровнага Абдуллаева.

Стоит отметить, что площадь Апшеронского месторождения природного газа составляет 260 квадратных километров. Запасы газа там оцениваются до 360 млрд кубометров.