Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Россия уделяет гораздо большее внимание вопросам подготовки к защите от химической, биологической и ядерной войны, чем страны НАТО. Об этом 18 августа написал колумнист Чарли Гао в статье для американского издания The National Interest.

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Как пишет автор материала, Россия с советских времен продолжает тенденцию по совершенствованию навыков противостояния указанным видам вооружения и специалистами по гражданской обороне предусмотрено наличие в аптечках АИ-4 разных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях.

Также Гао указал, что в российских войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в большей степени по сравнению со странами Запада реализуется их потенциал: проводятся масштабные учения и во многих соединениях — еженедельные тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты.

При этом уточняется, что российская армия активно закупает вооружение в этой сфере такие, как огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», и реактивные пехотные огнеметы «Шмель».

Вместе с тем, как отмечает автор статьи, военнослужащие НАТО реже проводят такие учения и изучают средства защиты в лучшем случае раз в месяц. Помимо того, по мнению Гао, в странах Североатлантического альянса «катастрофически мало» учебных центров по работе с химическим оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что современные российские танки превосходят устаревшие польские боевые машины Т-72 и PT-91 Twardy.