Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 18 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 18 августа сильные ливни вызвали сход селя в районе поселка Эльбрусский. Селевые массы сошли на полотно дороги, ведущей из города Карачаевска в Учкулан. В настоящее время ведется расчистка дороги от наносов.

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«На 34-м и 35-м километрах автодороги Карачаевск — Учкулан в районе поселка Эльбрусский в результате ливневых дождей произошел сход селя. В настоящее время дорожными службами проводится работа по расчистке проезжей части», — говорится в сообщении МВД.

Движение по дороге небезопасно, из-за чего водителям посоветовали отказаться от поездок в этом направлении.

В региональном управлении МЧС объявили штормовое предупреждение по метеорологическим условиям на ближайшие трое суток. С 19 по 22 августа в Карачаево-Черкесии местами будут идти сильные дожди с градом и усилением ветра.