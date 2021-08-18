Москва, 18 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Идея создания комиссии по легионерам в российском футболе содержит в себе коррупционные риски. Об этом 18 августа заявил генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По его словам, неудачной является идея ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если игрок не попадает под критерии.

«Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять всё будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит её состав?» — цитирует Мележикова «РБК-Спорт».

Также он отметил, что у нидерландской компании Hypercube было хорошее предложение — поощрять тех, кто будет развивать молодежь, и облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет больше легионеров. Но от этой модели «непонятно почему решили уйти».

Он добавил, что «Спартак» сформулирует свою позицию и доведёт её до руководства российского футбола.