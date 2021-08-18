Новосибирск, 18 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Парк и рекреационная зона в пойме реки Чербузы могут появиться в микрорайоне «Щ» в новосибирском Академгородке. Дизайн-проект планируют утвердить весной 2022 года, сообщает мэрия города.

Алексей Лазарев В парке

В городской администрации уточнили, что инициатива создания парка возникла давно, но реализовывать её не получалось из-за железной дороги и смежных участков, которые находились в собственности Сибирского отделения Российской академии наук. Сегодня значительная часть территории передана в муниципалитет, что позволяет создать общественную пешеходную зону вдоль реки Чербузы.

«Эта территория станет для Академгородка уникальной зоной — мы можем соединить пешеходным маршрутом станцию «Сеятель» и технопарк. К сожалению, большая часть реки забетонирована, но остался небольшой открытый участок. Сейчас мы занимаемся созданием водно-зеленого каркаса, и наша задача — сохранить этот участок, благоустроить его и сделать рекреационной зоной, которая по-новому откроется для жителей «Щ» и Советского района», — прокомментировала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

Отмечается, что аналогом парка в пойме реки Чербузы стал проект «Хай-Лайн» в Нью-Йорке — пешеходное зеленое пространство на месте нерабочей железнодорожной ветки.