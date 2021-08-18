Ярославль, 18 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославле компания, которая расклеивала агитационные материалы кандидата в депутаты Госдумы, пожаловалась не неоплату части своей работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель фирмы.

Листовка

В агентство по расклейке печатной продукции обратился человек, который представился Александром с просьбой расклеить листовки кандидата в Госдуму РФ Дмитрия Петровского.

«На нас вышел человек, представился Александром, показал листовку, на ней написано, «кандидат Дмитрий Петровский», от коммунистов. То есть мы подумали, что это наши коммунисты, мы с ними уже давно работаем, они нас хорошо знает и мы их. И к нашей беде, как говорится, не перепроверили, сделали им PR-кампанию, расклеили. За первые районы они заплатили. А вот в последний день они не стали оплачивать, не стали выходить на связь. Мы до сих пор пытаемся с ними связаться, но ни денет, ни ответа, ни привета. Там остаток денег — 7 300, в принципе, сумма небольшая, но ребята-расклейщики остались недовольны, без зарплаты», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель агентства «Рекламир-76».

За оплатой руководитель агентства обратился в обком КПРФ, и только тут понял, что речь шла о другой компартии — «Коммунисты России».

«Мне кажется, что тут вина самих посредников, кто это всё организовывал. Они, скорее всего, в последний день решили просто не оплачивать, и, мне кажется, что мы не одни такие, потому что и до нас кто-то уже работал с ними, висели афиши в некоторых районах. Мы говорили, что мы с коммунистами давно работаем, они не стали упоминать, что они абсолютно от другой партии, подтвердили, что они коммунисты. Поэтому мы без всяких сомнений начали с ними работать и вот вляпались. С одной стороны мы сами виноваты, что ничего не проверили», — рассказал представитель агентства.

Сам кандидат в депутаты, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский сообщил, что с ситуацией знаком поверхностно, но подтвердил, что плакаты были заказаны его штабом.

«Насколько я слышал, они наклеили мои плакаты вверх тормашками. Клеили не там, где им положено и, соответственно, насколько я знаю, вышли вот такие штрафные санкции. Честно — всё, что слышал. Не я расклеивал, не я заказывал, заказывал штаб, естественно. И, соответственно, он из избирательного фонда оплачивал, но, насколько я понимаю, поступило столько жалоб, что агентство расклеило очень плохо и даже мне присылали, где я был, мягко говоря, вниз лицом. Соответственно на одном столбе 4−5 листовок. Мягко говоря, с нарушениями. И поэтому, видимо, так», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Сейчас агентство продолжает пытаться выйти на связь с депутатом, объяснить ситуацию и показать все документы о выполненных работах, чтобы получить спорную сумму.