Сеул, 18 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В июле 2021 года в Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов производства и экспорта автомобилей. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, объём производства автомобилей сократился на 13,9%, до 297 585 единиц, а экспорт — на 2,9%, до 181 046 единиц. В стоимостном выражении экспорт автомобилей из страны составил $4,1 млрд, что на 12,3% больше по сравнению с июлем прошлого года.

Экспорт автомобилей в Северную Америку снизился на 11,6%, в то время как в Европейский союз, напротив, вырос на 8,5%, а в страны Ближнего Востока — на 46,7%

Спрос на автомобили внутри страны также сократился. В июле текущего года на внутреннем рынке Южной Корее было продано 147 697 отечественных автомобилей, что на 9,6% меньше, чем год назад.

С другой стороны, продажи импортных автомобилей выросли на 21,9%, до 24 864 единиц.