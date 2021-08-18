Ростов-на-Дону, 18 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Ростовской области планируется создать авиационный кластер у «Самбекских высот». Конкурс на разработку проекта будущего объекта объявил донской центр патриотического воспитания молодёжи, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Истребители на авиасалоне «МАКС-2017»

Авиационный кластер военно-патриотического парка Ростовской области «Патриот», расположенной на окраине села Самбек (Неклиновский район), расположится на площади 43 тыс. кв. метров. Стоимость проекта превысил 12 млн рублей.

Проектировщик должен предусмотреть открытую демонстрационную площадку и ангар для выставочных экспонатов летательных аппаратов, технический ангар для реставрации и техобслуживания экспонатов, площадку для проведения соревнований по авиамодельному спорту и размещения кордодрома.

Проект должен быть готов к 1 декабря 2021 года.