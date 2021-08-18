Луганск, 18 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Украинская сторона блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 18 августа в интервью ТАСС.

Dnr-online.ru Обмен пленными

«Камнем преткновения является нежелание Киева предоставлять информацию по людям, в чьём освобождении заинтересованы республики. Киев вообще не хочет взаимодействовать с Луганской и Донецкой Народными Республиками, как это предписано Минскими соглашениями», — прокомментировал он.

Пасечник отметил, что в случае диалога по обмену удерживаемыми лицами украинская сторона будет вынуждена договариваться и по другим вопросам, чего официальный Киев явно не желает делать.

«Так что можно сказать, что и наших, и своих людей киевские власти приносят в жертву неким своим интересам», — добавил глава ЛНР.

По его словам, на данный момент власти ЛНР разыскивают 44 человек, которые могут находиться на территории, подконтрольной Украине, в свою очередь Киев заявил о 76 людях, разыскиваемых на территории ЛНР.

Напомним, ранее Леонид Пасечник рассказал, что установить мир в Донбассе мешает внешнее управление Украиной. Он также призвал президента страны Владимира Зеленского выполнить свои предвыборные обещания и остановить войну в Донбассе.