Глава ЛНР рассказал, почему Украина не обменивает удерживаемых лиц
Луганск, 18 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Украинская сторона блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 18 августа в интервью ТАСС.
Пасечник отметил, что в случае диалога по обмену удерживаемыми лицами украинская сторона будет вынуждена договариваться и по другим вопросам, чего официальный Киев явно не желает делать.
По его словам, на данный момент власти ЛНР разыскивают 44 человек, которые могут находиться на территории, подконтрольной Украине, в свою очередь Киев заявил о 76 людях, разыскиваемых на территории ЛНР.
Напомним, ранее Леонид Пасечник рассказал, что установить мир в Донбассе мешает внешнее управление Украиной. Он также призвал президента страны Владимира Зеленского выполнить свои предвыборные обещания и остановить войну в Донбассе.