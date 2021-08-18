Пекин, 18 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Компания Jetour (дочерний бренд компании Chery) в августе на автомобильной выставке в Чэнду (Китай) представит новый кроссовер X90 Plus. Об этом сообщается на сайте Carsweek.

Jetour Jetour X90 Plus

Новинка присоединится к модельной линейке Jetour, состоящей пока только из трех моделей X70, X90 и X95.

Jetour X90 Plus получит крупную радиаторную решетку с горизонтальными вставками и светодиодные дневные ходовые огни, расположенными вертикально. Фары новинки повторяют те, что стоят у модели X95. При этом на корме будут расположены фонари, которые соединит хромированная полоса.

Габариты X90 Plus будут составлять 4858×1925×1780 мм. При это расстояние между осями составит 2850 мм.

По предварительным данным, моторная линейка новинки будет состоять из трех моторов. Первый — это 156-сильный двигатель TCI объёмом 1,5 л, второй — 1,6-литровый TGDI мощностью 197 л. с., а третий — 2-литровый турбированный агрегат, выдающий 254 л. с.

Ранее компания Chery представила в России «умную» версию кроссовера Tiggo 8 Pro с системой помощи водителю ADAS (advanced driver-assistance systems).

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