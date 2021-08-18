Белград, 18 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Апелляционный суд в Белграде подтвердил решение основного суда осудить жителя сербской столицы Драгана Милошева на шесть месяцев домашнего ареста из-за угроз в адрес президента Сербии Александра Вучича, которые Милошев публиковал на своей странице в «Твиттере».

禁书 网 Арест

Милошев осужден ещё на шесть месяцев домашнего ареста за незаконное хранение двух винтовочных пуль в своей квартире в Белграде, сообщил 18 августа телеканал РТС.

Напомним, что в мае 2020 года Милошев опубликовал на своей странице в «Твиттере» несколько объявлений с угрозами в адрес президента Вучича. В своих публикациях он угрожал «напасть на жизнь и тело» сербского лидера, цитируют сербские СМИ решение суда в Белграде.