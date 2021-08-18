Москва, 18 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Идея о возвращении прежнего пенсионного возраста в России (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) здравая, но хода назад не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Год назад, когда на фоне ограничений вызванных COVID-19, в России выросла безработица, уже высказывалась точка зрения, что пенсионную реформу надо отменить. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, рост пенсий будет около нуля.

Опасаться за дефицит рабочих рук в России не стоит, в случае необходимости он будет купирован за счет выходцев из стран ЕАЭС, прежде всего, Белоруссии и Киргизии.

А вот чтобы сделать работу для иностранцев в России более привлекательной, давно стоит перейти к политике сильного рубля.

Сделать это в принципе не сложно. Достаточно отказаться от покупки валюты Минфином на внутреннем валютном рынке и добиться превышения ключевой ставки Банка России и как следствие депозитных ставок над инфляцией.

Вместе с тем, власти никогда не берут ход назад. Это принципиальная позиция Кремля по всем вопросам. Отмены пенсионной реформы не будет. Плюс рейтинг «Единой России» и президента остается высоким. Нет особого смысла его поддерживать.

Поэтому в плане старости каждый российский гражданин теперь и, видимо, навсегда должен рассчитывать только на себя.

То есть создать соответствующую подушку из депозитов и «голубых фишек», а также правильно воспитать детей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о возвращении в России возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ.

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