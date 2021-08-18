Саратов, 18 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 19 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 18 августа 2074 человека, сообщает региональный минздрав.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки шесть мужчин и 13 женщин в возрасте от 43 до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтверждено 77 666 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 72 120 человек, за сутки — 253 пациента.

Читайте также: В Саратовской области вакцинацию от COVID-19 прошли 508 тыс. человек

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 249 носителей коронавируса