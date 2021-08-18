Ижевск, 18 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Удмуртии возбужден уголовное дело по факту гибели в водоеме трех жителей села Лынга Якшур-Бодьинского района по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трем лицам»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Grgo.ru Черноисточинский пруд

По данным следствия, 17 августа днем в сельском пруду были обнаружены тела 46-летнего местного жителя, его 33-летней сожительницы и ее 8-летнего ребенка. По предварительным данным, накануне мужчина и женщина употребляли спиртные напитки, а затем пошли купаться. Женщина пыталась научить сына плавать, но они оба стали тонуть. Мужчина пошел их спасать и также утонул.

До настоящего момент произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы. Проводятся все мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, двое взрослых и ребёнок погибли при купании в море в районе одного из пляжей Анапы в начале июля. По предварительным данным, ребёнок 2008 года рождения зашёл в море и стал тонуть. На помощь ребёнку бросились его отец и друг отца. Трагедия произошла на одном из пляжей в Витязево.

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