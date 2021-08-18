Нахичевань, Азербайджан, , 12:19 — REGNUM В планах Вашингтона расширить сотрудничество с Баку. Об этом, как передаёт 18 августа новостной портал Eurasia Diary, заявил журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер во время посещения Нахичевани.

Баку. Азербайджан (сс) David Davidson

«Американо-азербайджанские отношения опираются на три столпа. К этому относятся сферы безопасности, экономики и энергии, поддержки прав человека и правопорядка. Америка намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном, в том числе и с Нахичеванью, по всем перечисленным мною направлениям», — сказал Литценбергер.

Он добавил, что Вашингтон может предложить помощь в борьбе с контрабандой наркотиков. Также он рекомендовал создать возможности для сотрудничества в компаниями, которые «могут быть полезны обеим странам».

Напомним, в июле Конгресс США заблокировал военную помощь Азербайджана в 2022 году. Это было вызвано ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе.

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