Чебоксары, 18 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В госпитале для ветеранов войн в Чебоксарах перепрофилировали отделение для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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Эндокринологическое отделение в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн стало принимать ковид-пациентов. Здесь оборудовали 40 коек для больных COVID-19 и с подозрением на него.

Изменилась маршрутизация при оказании медицинской помощи по профилю «Эндокринология». Пациенты направляются в Республиканскую клиническую больницу, но амбулаторная помощь на базе поликлиники продолжает оказываться в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлен 30 671 случай заражения коронавирусом, выздоровели 27 897 пациентов, умерли 1880 человек.