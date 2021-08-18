Нальчик, 18 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. День государственности Кабардино-Балкарии не будет широко отмечен в текущем году. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Решение от отмене торжеств на 1 сентября было принято в ходе оперативного совещания, которое провел 17 августа глава субъекта РФ Казбек Коков.

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«Принято решение отказаться от проведения каких-либо праздничных массовых мероприятий в связи с Днем государственности республики», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Напомним, 1 сентября в Кабардино-Балкарии отмечается День республики. Эта дата определена в честь события, произошедшего в 1921 году, когда декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, позже преобразованная в Кабардино-Балкарскую автономную область.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2020 года День Республики Кабардино-Балкарии также не отмечался широко в связи с пандемией коронавируса.

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