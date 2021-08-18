Москва, 18 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Сборная России выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе под флагом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Об этом 18 августа сообщил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

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«Выступающие на чемпионате мира по велошоссе выступят под флагом нашей федерации», — цитирует Кучерявого ТАСС.

Он добавил, что в случае победы российских спортсменов в их честь вместо гимна будет звучать музыка П.И. Чайковского.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе состоится в Бельгии с 19 по 26 сентября.