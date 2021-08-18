Улан-Удэ, 18 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. С 2019 года в семи школах Бурятии ликвидирована третья смена. Для этого в рамках федерального проекта «Современная школа» в 2020 году были введены в эксплуатацию четыре новые школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Школа в Бурятии

В 2021 году планируется открытие ещё пяти учебных заведений. При этом началось возведение четырёх школ. По словам врио министра образования и науки республики Валерия Позднякова, строительство новых зданий позволит ликвидировать третью в школах к 2023 году.

«На сегодняшний день принятые меры уже значительно сократили количество обучающихся в три смены. Также, республика помимо уже запланированного строительства 10 новых школ, подаст заявку на строительство еще 5 школ в рамках концессионных соглашений с ВЭБ. РФ», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября новый учебный год начнётся в дистанционном формате в семи школах Бурятии, где сохраняется трёхсменное обучение. Частичный дистанционный формат введён для разобщения учащихся.

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