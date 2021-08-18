Салехард, 18 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. При этом четыре случая зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 18 августа региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 130 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 18 августа 45 989 заражений коронавирусом. Выздоровели 43 822 человека, 556 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).