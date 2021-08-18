Пенза, 18 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 240 носителей коронавируса. По данным общероссийского оперативного штаба на 18 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 60 466 заражений.

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Выздоровели за все время 48 056 ковид-пациентов, за сутки — 193 человека. Скончались от COVID-19 всего 1955 жителей, в том числе за последние 24 часа — 14 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. В розыгрыше примут участие совершеннолетние жители России. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Основанием станут данные Единого регистра вакцинированных по номеру записи.

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