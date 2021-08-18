Севилья, Испания, 18 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Бывший футболист итальянской «Аталанты» Алехандро Гомес обвинил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини в попытке физического воздействия в перерыве одного из матчей. Об этом 18 августа сообщает La Nacion.

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«Я был в чём-то неправ, в матче Лиги чемпионов я нарушил его тактическую установку. Я уже знал, что в перерыве он хотел меня заменить, но в раздевалке он перешёл границу и пытался оказать на меня физическое давление», — сказал Гомес.

Гомес ушёл из «Аталанты» в январе 2021 года из-за конфликта с Гасперини, который произошёл 1 декабря в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном» (1:1). После этого он перешёл в испанскую «Севилью».