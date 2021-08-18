Луганск, 18 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Военнослужащие Народной милиции ЛНР открыли огонь по позициям украинских силовиков в ответ на обстрелы со стороны противника. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

«В связи с отсутствием адекватной реакции украинской стороны на задействованный нами координационный механизм […] руководствуясь приказом главнокомандующего Народной милиции ЛНР, в целях подавления огневой активности противника, угрожающей жизни мирных жителей и военнослужащих, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что потери боевиков ВСУ в данный момент уточняются.

Напомним, за минувшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли из гранатомётов районы двух населённых пунктов ЛНР.

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