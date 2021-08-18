Москва, 18 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Российскому сельскому хозяйству до сих пор не удалось полностью компенсировать недостаток исчезнувших после 2014 года импортных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

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«После 2014 года (введение санкции, эмбарго) в России предложение продуктов питания существенно сократилось из-за исчезновения импортных товаров. Спрос не изменился, что, естественно, способствовало росту цен, — сказала она. — На восполнение предложения продуктов питания за счет собственного сельского хозяйства требуется несколько лет, и до сих пор нельзя утверждать, что российские продукты смогли полностью заменить импорт. Кроме этого, цены на продукты питания зависят от объемов и качества российского рожая, на которые, в свою очередь, влияют погодные условия, размеры посевных площадей (в текущем году они сократились), а также условия хранения. К сожалению, в России недостаточно хранилищ, позволяющих качественно сохранить собственный урожай до начала лета и не закупать импортные овощи в большом количестве».

Также она призвала не забывать, что в российском сельском хозяйстве используется очень много импортных компонентов (удобрения, техника и запасные части к ней, кормовые добавки, посевной материал, племенные яйца для выведения кур-несушек и многое другое), цены на которые зависят от курса национальной валюты и, соответственно, приводят к подорожанию российской сельхозпродукции.

«Кроме того, в ценах продуктов питания, попадающих на прилавки магазинов, существенную долю составляют затраты на транспортировку. Большая часть перевозок осуществляется автомобильным транспортом, и изменение оптовых цен на бензин и дизельное топливо неминуемо отражается на потребительских ценах. На розничные цены продовольственных товаров также повлиял и рост стоимости всех видов упаковки. В совокупности все эти факторы приводят к изменениям цен на продовольственные товары», — подытожила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, как высокая продовольственная инфляция в первой половине 2021 года изменила структуру затрат многих потребителей с невысокими доходами.