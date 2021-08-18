Москва, 18 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Продление программы семейной льготной ипотеки необходимо в рамках социальной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Ипотека

«Данная программа значима и такая мера востребована в обществе, так как еще имеются семьи, в которых не решены вопросы жилья и планируется приобретение собственной квартиры.

При этом ужесточение выдачи ипотечных кредитов могло бы сказаться на ряде секторов.

Однако такая мера это сигнал поддержки строительной сферы и ряда сопутствующих сфер», — высказал свою точку зрение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.