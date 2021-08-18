Казань, 18 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 18 августа лабораторно подтверждены 24 826 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 45 человек, накануне — 46, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 21 893 ковид-пациента, скончались 656 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 48 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 17 августа вторую дозу вакцины от коронавируса получили 746 146 человек.

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