Минск, , 12:06 — REGNUM Белорусские спецслужбы усиливают давление на журналистское сообщество. После нескольких волн обысков в независимых СМИ, сопровождавшихся задержаниями и арестами, следователи пришли в старейшее оппозиционное издание — информагентство БелаПАН.

СК Белоруссии Sk.gov.by

Обыски у журналистов прошли оппозиционного националистического издания прошли утром 18 августа. В своём сообщении оно сообщило общественности, что этой процедуре подверглись бухгалтер компании Екатерина Боева, журналистка Ирина Турчина, редактор белапановского электронного издания Naviny. by («Белорусские новости») Александр Зайцев. На связь не выходят главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков, что указывает на возможные обыски у них и задержания.

Следком Белоруссии ранее обвинил оппозиционных журналистов в получении незаконных доходов от зарубежной помощи, сопряжённой с уклонением от уплаты налогов. Такие же обвинения предъявляются десяткам СМИ и правозащитных организаций, обслуживающих прозападную оппозицию в Белоруссии.

Пророссийских СМИ в Белоруссии нет, как нет ни одной политической партии или правозащитной организации, которые бы выражали и защищали интересы белорусских сторонников общерусского единства. В отличие от ЕС и США, Россия не поддерживает создание и деятельность таких НГО в другой части Союзного государства.

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