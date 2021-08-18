Чебоксары, 18 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Распределение потока пациентов в одной из больниц в Чувашии

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По данным на 18 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 30 671 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 80. Напомним, что сутками ранее было выявлено 77 носителей SARS-CoV-2, ранее — 75.

Вылечились от COVID-19 в Чувашии 27 897 пациентов, из них за последние сутки выздоровел 71 человек.

Умерли в пандемию 1880 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки скончались девять человек.

Отметим, что 21 августа в поликлинике № 1 клинической больницы № 1 в Чебоксарах пройдёт день открытых дверей, в рамках которого можно будет пройти, в частности, диагностические исследования и диспансеризацию.