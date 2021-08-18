Кострома, , 12:10 — REGNUM Кандидаты по Костромскому одномандатному округу на выборах в Госдуму Владимир Михайлов и Михаил Долматов обжалуют отказ избирательной комиссии в регистрации. Об этом политики сообщили в социальных сетях.

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Как ранее писало ИА REGNUM, самовыдвиженцы предоставили в избирком по 17 180 и 17 181 подписей избирателей. В случае Михайлова рабочая группа по приёму и проверке документов признала недействительными 6,89% подписей, у Долматова забраковали 11,6% автографов. Максимально допустимый процент брака составляет 5%.

Владимир Михайлов направил жалобу в Центральную избирательную комиссию. Михаил Долматов избрал другой путь для оспаривания выводов экспертов, направив документы в Костромской областной суд.

На данный момент на выборы в Госдуму от Костромской области в качестве кандидатов от партий зарегистрированы 11 человек, в том числе: Алексей Ситников (Единая Россия), Руслан Фёдоров (ЛДПР), Дмитрий Федин (Новые люди), Александр Лазутин (Яблоко), Валерий Ижицкий (КПРФ), Вячеслав Головников (Справедливая Россия — За правду). Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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