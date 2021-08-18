Подгорица, , 12:11 — REGNUM Правительство Черногории не намерено кого-либо унижать, тем более Сербию. Об этом написал премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич на своей странице в «Твиттере» 17 августа.

Здравко Кривокапич SRBIN.info

Таким образом Кривокапич ответил на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Сербия желает поддерживать хорошие отношения с Подгорицей, но не позволит ей унижать себя.

«Правительство, которое я возглавляю, никогда никого не унижало и не планирует этого делать. Особенно самую близкую нам Сербию. Мы желаем и в будущем иметь хорошие двухсторонние отношения», — написал Кривокапич.

Премьер-министр Черногории добавил, что именно по этой причине Подгорица считает, что нужно как можно скорее организовать встречу на высшем уровне и «разрешить все вопросы, которые отягощают двухсторонние отношения» на благо народов обеих стран.

Напомним, что ранее президент Вучич заявил о том, что Сербия не ставит никаких условий Черногории, но не позволит, чтобы кто-либо унижал сербское государство.