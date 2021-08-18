Магас, 18 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Ингушетия вошла в число антилидеров по числу преступлений в сфере хищения электроэнергии при производстве криптовалюты. За два года в республике подпольными майнинг-фермами было похищено энергоресурса на 149 млн рублей, сообщили в компании «Россети Северный Кавказ».

Mrsk-cp.ru Энергетики

С начала 2021 года в Ингушетии было выявлено три майнинг-фермы, незаконно потребляющих электроэнергию. Только на одной из них было похищено электроэнергии на сумму боле 10 млн рублей.

«В Ингушетии на территории частных домовладений в городе Сунжа выявлены два «бездоговорника"-майнера. Объем похищенного энергоресурса превысил 4,1 млн кВт. ч на сумму 10,7 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По объему похищенного энергоресурса Ингушетия заняла второе место в СКФО после Дагестана. Самый крупный факт воровства был зафиксирован в селении Плиево в 2019 году — 130 млн рублей.