Констанца, Румыния, 18 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Румынии и Молдавии присутствовал на инаугурации почетного консула Индонезии в городе Констанца, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

(cc )Alexandru Panoiu Статуя Овидия в Констанце

«Мы надеемся, что почетный консул Индонезии в городе Констанца будет способствовать улучшению двусторонних отношений между Индонезией и Румынией в экономической и социальной областях», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Румынии.

Есть надежда, что Констанца станет точкой входа для индонезийских продуктов на европейский рынок, особенно в Восточной Европе и ее окрестностях. Индонезия может стать мостом для укрепления отношений со странами Юго-Восточной Азии, а также АСЕАН.