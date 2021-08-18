Берлин, 18 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Немецкая компания Mercedes-Benz представила новую версию универсала Mercedes-Benz C-Class под названием All-Terrain. Об этом сообщает 18 августа пресс-служба автопроизводителя.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz C-Class All Terrain

Стоит отметить, что пять лет назад немецкая компания представила такую же версию E-Class. Новинка получила увеличенный на 40 мм дорожный просвет, а у четырехрычажной передней подвески были немного увеличены поворотные кулаки.

C-Class All-Terrain оснащается 17-ти или 19-дюймовыми колесами, которые «обуты» в шины с более высоким профилем. Модель также может похвастаться перенастроенной подвеской, которая обеспечивает больший комфорт при передвижении по пересеченной местности.

Экстерьер C-Class в версии All-Terrain отличается отделкой нижней части кузова, выполненной из черного пластика. Также у автомобиля была модернизирована решетка радиатора.

Моторная линейка новинки состоит из двухлитрового бензинового двигателя M254 мощностью 258 л. с. и такого же объёма дизельного «движка» OM 654 M, выдающего 200 «лошадей». При этом данные агрегаты дополняются «мягкими» гибридами с интегрированным стартер-генератором, которые повышают мощность моторов до 20 л. с.

Новинка будет представлена на автовыставке в Мюнхене в сентябре 2021 года.

Ранее Mercedes-Benz представил новый электромобиль EQS, который является альтернативой S-Class с ДВС.

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