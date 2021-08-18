Екатеринбург, 18 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Свердловской области уже 828,5 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главы региона, первым компонентов вакцины привились уже 1 004 603 жителя. «У людей уже сформирован осознанный запрос на противоковидные прививки», — считает губернатор.

Всего регион получил 1,17 млн доз вакцины с начала вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 116 тыс. человек.