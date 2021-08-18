Москва, 18 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В современной России тема пенсий и забота государства о пожилых людях почти 30 лет находятся в центре общественного внимания, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области корпоративных коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

«Повышение пенсионного возраста, пожалуй, стало самым непопулярным решением властей в последние годы. Конечно, демографические и экономические трудности никто не отменял.

Однако на фоне устойчивой тенденции снижения пенсионного возраста в западных странах и России можно было глубже переосмыслить эту важную тему.

Сегодня соискателю предпенсионного возраста нелегко найти работу, рынок труда страны наводнила в основном дешёвая и неквалифицированная рабочая сила. Размеры пенсий оставляют желать лучшего, а зарплаты у пожилых людей невысокие.

Государство усилило социальный вектор развития. Есть шанс, что все вернётся на круги своя. Лучше честно признаться, что пенсионная реформа не удалась и эффективнее управлять финансами, стимулировать социальные инвестиции.

При профицитном бюджете и огромной подушке ФНБ не стоит забывать о народе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о возвращении в России возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

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