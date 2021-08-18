Кишинёв, 18 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Кишинёве с 20 по 21 августа пройдёт марафон вакцинации от COVID-19 для сотрудников системы образования. Об этом заявил мэр столицы Молдавии Ион Чебан в соцсети Facebook.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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«В пятницу, 20 августа, на марафон ожидаются все сотрудники образовательных учреждений, в том числе внешкольных. А в субботу, 21 августа, ожидаются сотрудники управления культуры, в том числе библиотек, и Главного управления по защите прав ребёнка», — сказал градоначальник.

Он сообщил, что в ходе марафона предложат вакцины от компаний Pfizer, Johnson&Johnson, Astra Zeneca и Sinopharm. Также мэр отметил, что из 150 школ в столице только в 41 вакцинированных больше 75%.

Ранее Чебан заявил, что обучение в школах Кишинёва начнётся только после того, как в системе образования будут привиты от COVID-19 от 70 до 80%.