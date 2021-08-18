Чебоксары, 18 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по делу об осквернении символов воинской славы — в частности, за приготовление сосисок на Вечном огне. Виновный оштрафован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по региону.

Сергей Коробко Монумент Воинской Славы в Чебоксарах

Под уголовное преследование попал 24-летний чебоксарец. По данным правоохранителей, в ночь с 21 на 22 октября 2020 года на территории мемориального парка «Победа» в Чебоксарах он начал готовить сосиски у Вечного огня, который расположен у подножия монумента в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне.

«Видеозапись с музыкальным сопровождением и нецензурными выражениями он разместил в интернете», — говорят в надзорном ведомстве.

Верховный суд Чувашии признал чебоксарца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»), назначив 150 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД по Чувашии отмечали, что фигурантом уголовного дела оказался татуировщик, который признался, что в полицию доставлен «за сосиски», но «не хотел ни обидеть, ни сделать плохо, ни осквернить».