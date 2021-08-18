Пермь, 18 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 474 новых заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, сообщает 18 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе с начала пандемии число зарегистрированных заражений достигло 81 596. Выздоровели 71 698 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 3605 пермяков с коронавирусной инфекцией. Коечной фонд свободен на 18,2%.

Жертвами заболевания стали 3734 человека. За последние сутки подтверждено 29 летальных исходов.