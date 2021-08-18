Москва, 18 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила установить минимальную выплату «северной» процентной надбавки к зарплате врачам и учителям с начала работы на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«Предлагаю установить максимальную выплату «северной» процентной надбавки к заработной плате врачам и учителям уже с момента начала работы на Дальнем Востоке», — сказала Яровая.

Она напомнила, что сейчас такая льгота — получить сразу максимальную выплату — существует у молодежи, которая пять лет прожила на Дальнем Востоке.

«Считаю, что для врачей и учителей с момента их приезда на Дальний Восток максимальные выплаты должны производиться сразу. Такую же надбавку можно выплачивать и ребятам, кто приезжает работать на Дальний Восток после завершения обучения по целевому направлению от ДФО», — отметила она.