Белград, 18 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Сербия желает поддерживать хорошие отношения с Черногорией, она ничего не требует от черногорского правительства, но и не позволяет себя унижать. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич 17 августа.

Predsednik.rs Александр Вучич

Так Вучич ответил на заявление премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича о том, что не от него зависит, приедет ли он в Белград на встречу с высшим сербским руководством.

«Мы всем вам здесь рады. Но что касается официальных встреч, это происходит немного по-другому. Нельзя забывать, что почти год прошел с того момента, как Черногория провозгласила посла Сербии персоной нон грата. Вы помните почему это произошло? Потому что он положил венок на памятник героям битвы при Мойковаце (битва между черногорскими и австро-венгерскими войсками в январе 2016, которая обеспечила сербской армии возможность отступить через Албанию в Грецию, ИА REGNUM), и потому, что заявил то, что является бесспорным даже для Кривокапича», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что это всего лишь один спорный момент в двухсторонних отношениях, и что он даже не желает упоминать о разных документах, которые принимал в последнее время парламент Черногории, провозглашая сербский народ «геноцидным».

Напомним, что ранее премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил телеканалу Nova, что решение о его встрече с высшим руководством Сербии принимает не только черногорская сторона. Ранее Подгорица провозгласила посла Сербии в Черногории Владимира Божовича персоной нон-грата и выслала его из страны. Белград ответил высылкой посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича, но позже сербский МИД отозвал это решение.