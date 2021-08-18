Москва, 18 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Высокая продовольственная инфляция в первой половине 2021 года изменила структуру затрат многих потребителей с невысокими доходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные Forbes о падении в РФ доступности 74% товаров и услуг.

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«Если исходить из данных о среднем доходе жителей РФ, учитываемом экспертами Forbes, и средних курсах рубля к доллару, то в первом полугодии 2013 года средний доход составлял 741,34 доллара, а в первом полугодии 2021 года — 473,65 доллара (или 63,89% от доходов 2013 года), — рассказала она. — Учитывая, что практически во всех товарах есть импортные составляющие, влияющие на их цену, такая сравнительная оценка доходов в валюте правомерна. Уже в 2015 году большая доля жителей РФ существенно пересмотрела свои потребительские привычки и перешла к режиму большей экономии».

По ее словам, падение курса рубля сделало недоступными большинство импортных товаров, представленных в магазинах.

«Пандемия также внесла свои коррективы в уровень доходов и предпочтения потребителей в 2020 году, что отразилось на ценах товаров. Например, вырос спрос на строительные материалы и материалы для ремонта квартиры, на ноутбуки и компьютеры для удаленной учебы и работы, — сказала Долгова. — Высокая продовольственная инфляция в первой половине текущего года существенно изменила структуру затрат многих потребителей с невысокими доходами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одна из причин роста цен в РФ на товары и услуги стала зависимость России от импорта.