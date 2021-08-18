Сеул, , 11:54 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 18 августа телефонные переговоры со специальным посланником представителя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме, вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном бен Юсофом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Мьянма

По их словам, южнокорейский дипломат поздравил брунейца с назначением, а также подчеркнул, что правительство Южной Кореи поддерживает совместное заявление лидеров АСЕАН, принятое по итогам саммита, состоявшегося в апреле в Джакарте (Индонезия).

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Представители двух стран также обсудили ситуацию в Мьянме, обостряющуюся пандемией коронавируса, и договорились об активном сотрудничестве с целью решения гуманитарного кризиса и восстановления демократии в юго-восточной стране.

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