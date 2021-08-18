Рязань, 18 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Новую технологию для купирования болевых синдромов в спине освоили врачи областной клинической больницы Рязани. Они впервые установили пациенту в спинной мозг специальный электрод, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Minzdravao.ru Операция

Первым пациентом рязанских нейрохирургов ОКБ стал мужчина 40 лет с хроническим болевым синдромом. Обычно в таких случаях назначается сильные медикаментозные препараты, делают блокады. Однако не всегда это даёт облегчение. Теперь врачи освоили установку в позвоночник электрода, который перехватывает болевые импульсы.

«Мы ставим пациенту тестовый стимулятор и настраиваем его в больнице: выбираем силу стимуляции, уровень амплитуды. После того, как настройка завершена, вживляем под кожу постоянное устройство. После этого пациент сам сможет регулировать его работу, в зависимости от интенсивности боли менять настройки и блокировать боль в любое время», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ Андрей Косолапов.

Подобную технологию применяют в крупных федеральных клиниках.