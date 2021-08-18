18 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 12:22 — REGNUM Тяжёлое состояние украинской медицины, что является результатом деятельности экс-министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 августа в социальной сети Facebook.

Больница в Арле. 1889

«Супрун лоббировала интересы импортных дорогих поставщиков, которые ей отчисляли проценты. Это ли не откровенная коррупция?» — задаётся вопросом Валентина М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные Супрун наносят колоссальный ущерб украинскому государству. И не только в силу своей некомпетентности, но и потому, что они становятся во главе коррупционных схем.

«Печальное положение украинского здравоохранения лежит ответственностью на плечах руководства страны. Украина хронически хромает, потому что высшие должности занимают необразованные люди, которые к здравоохранению не имеют никакого отношения», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Moz.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате деятельности таких министров-убийц страна буквально теряет людей, которые пытаются покинуть пределы своей Родины, а также территории, за которые попросту никто не хочет бороться.

«Може, потому Украина и разваливается стремительно на части, что к власти приходят такие, как Супрун, которые напрямую говорят людям, что они тупое дерьмо и их существование не удовлетворяет интересов элиты?» — пишет Евгения А.

Часть людей считает, что Супрун является ставленницей Соединённых Штатов, и призвана она была именно для того, чтобы уничтожить здравоохранение в этой стране ради мутных схем, по которым нечистые на руку иностранные чины могли бы высасывать из населения Украины последние ресурсы.

«А кто привёл к власти эту некогда никому не известную Супрун? Марионетки в Киеве? Нет, их хозяева из США. Теперь на Украине осталось лишь выжженное поле, и пандемия коронавируса явным образом обнажила все слабые стороны украинского здравоохранения. Хотя тут правильнее говорить о том, что здравоохранение на Украине — это и есть одно большое слабое место всей Украины», — поделился своим мнением Иван Е.

Ряд пользователей указывает на то, что больше всего в этой ситуации жалко народ Украины, который, судя по всему, так и не понял, кто убил на Украине систему здравоохранения.

«Мне искренне жаль обычных людей на Украине. У власти находятся временщики и рвачи, которым важно одно — загрести под себя побольше здесь и сейчас, да хозяину своему угодить. И плевать, что будет завтра, и плевать им на народ», — указывает Ангел В.

Скорая помощь. Украина George Chernilevsky

Отдельные комментаторы убеждены, что время сотрёт из памяти людей любое упоминание о Супрун и Доктор Смерть навечно канет в Лету.

«Было бы что на самом деле обсуждать. Супрун, ещё будучи министром здравоохранения Украины, была маргиналом, а сейчас она и вовсе превратилась в ничто. Для народа она полоумная бабка, не более. Через пару лет о ней никто и не вспомнит», — считает Андрей М.

Напомним, 18 августа пользователи социальных сетей обсудили тяжёлое состояние украинской медицины, а также вспомнили деятельность экс-министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.