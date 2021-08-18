Москва, 18 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Одежды для детей и подростков должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть удобной, стильной, разнообразной и модной и безвредной для здоровья ребенка. Такие рекомендации дали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Одежда

Также родителям следует обратить внимание на качество материала. Процент синтетических волокон в одежде должен быть минимальным. Ббольшое количество синтетики может привести к возникновению у детей аллергии.

Кроме того, нужно внимательно изучите маркировку одежды. Стоит обратить внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Если указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды. Химические вещества могут быть вредны для здоровья ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, главное правило при выборе школьной формы — одежда должна быть комфортной и удобной для ребёнка.

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