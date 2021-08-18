Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Северная столица России по итогам последних суток оказалась на первой строчке среди всех регионов РФ по новым выявленным случаям коронавирусной инфекции. По данным федерального оперштаба, в городе выявлено 1636 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. При этом в Москве суточная выявляемость составила 1590 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи на улице Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Новый петербургский показатель — сразу на 480 случаев больше, чем было в городе в предыдущие сутки. Таким образом, отмечавшееся на протяжении трех предыдущих суток снижение распространение коронавируса вновь сменилось резким подъемом.

Общее число подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Петербурге составляет на сегодня 560 785 случаев. Из числа заболевших граждан выздоровели 534 545 человек, в том числе 1786 человек — за последние сутки.

Скончались за 17 августа от ковида еще 40 человек, общее число жертв болезни в Петербурге достигло 20 117 человек.