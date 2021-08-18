Красноярск, 18 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 23 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в региональном оперштабе.

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Таким образом, за всё время в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 4872 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Красноярском крае подтверждено 99 304 случая заражения коронавирусом, выздоровели 85 459 человек.