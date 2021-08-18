Чебоксары, 18 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Чувашии грантовые средства в размере 5 млн рублей по итогам работы в 2020 году предлагается распределить среди трёх муниципальных образований. Соответствующий проект постановления разработало министерство экономического развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о грантовом поощрении муниципалитетов по итогам работы в 2020 году. Средства из республиканского бюджета выделяются «в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности».

Минэкономразвития со ссылкой на решение правительственной комиссии отмечает, что были определены призовые места и размер грантов. Победителем среди городских округов стал город Чебоксары, предлагаемый размер гранта — 1043 тыс. рублей. Среди районов лучшими признаны Шумерлинский и Красноармейский, которые претендуют на гранты в размере 2148 тыс. и 1809 тыс. рублей соответственно.

Данный проект постановления находится на обсуждении.

Напомним, что общий размер грантовой поддержки на 2021 год составляет 5 млн рублей. Победители определяются на основе указа главы Чувашии «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».