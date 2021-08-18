Ижевск, 18 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 августа прививку от коронавируса сделали 323 715 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Governo do Estado de São Paulo Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Второй компонент препарата получили 257 872 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1295 жителей республики. 9128 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 10 481 человек, за сутки количество ревакцинированных в регионе не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 августа в республике провели 1 489 616 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3227 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3611 исследований.

Читайте также: Жители Удмуртии сдали почти 1,49 млн тестов на коронавирус